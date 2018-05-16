Ameliyat sırasında her şeyi duymaya başladı!

Selma KUNAR- Alparslan ÇINAR/ANTALYA,(DHA) - Antalya'da 15 yıldır işitme kaybı yaşayan Aysun Elikara Yalçın (48), lokal anestezi ile gerçekleştirilen ameliyat sırasında duymaya başladı.

Antalya'da televizyon haber programcısı Aysun Elikara Yalçın'ın işitme oranı, otoskleroz (iç kulak kireçlenmesi) hastalığı nedeniyle 15 yılda yüzde 20'ye kadar düştü.

Konuşulanları sadece uğultu şeklinde duyan, kelimeleri anlayamayan Yalçın, Atatürk Devlet Hastanesi'nde Doç. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya'ya başvurdu. Önce sol kulağından ameliyat olan Yalçın, bir hafta önce de sağ kulağından operasyon geçirdi. Kulağında kireçlenen üzengi kemiğinin tabanı çıkarılarak yerine tefal protez takılan Yalçın, lokal anestezi ile gerçekleştirilen ameliyat sırasında doktorunun sözlerini doğru olarak duyup tekrarladı. Ameliyat sonuna doğru duymaya başladığı sesler karşısında şaşkınlık yaşayan ve doktorunun kendisiyle mikrofonla konuştuğunu sanan Yalçın, daha ameliyathaneden çıkmadan duyabilmenin mutluluğunu yaşadı.