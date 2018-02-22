Kedi Tombi yeniden ders başı yaptı

Kediyle vakit geçirmek için erkenden okula gelmeye başlayan öğrencilerin ilgisini fark eden öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, okul idaresinden izin alarak Tombi'ye sınıfta bakmaya başladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ilkokulda öğrenciler tarafından beslenirken bir velinin endişesi üzerine okuldan uzaklaştırılan Tombi isimli kedi, sosyal medya paylaşımlarını gören İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle yeniden ders başı yaptı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu'nda öğrenciler tarafından sınıfta beslenirken bir velinin 'hijyen' endişesi üzerine uzaklaştırılan kedi Tombi, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle yeniden dostlarına kavuştu.