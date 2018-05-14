Eski sevgilisine, yeni sevgilisiyle ilişkiye girdiği fotoğrafını gönderince...

Geçen sene Temmuz ayında eski sevgilisi, yeni sevgilisini sokakta bıçakla öldüren Sarah Bramley, şimdi suçlamayla karşı karşıya.
İngiltere’nin Darlington bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki kadının eski sevgilisi David Saunders’a, 34 yaşındaki Michael Lawson’a oral seks yaparkenki fotoğraflarını gönderdiği iddia edildi.
Saldırıdan sonra Avustralya’ya taşınan kadın, ülkesine döndükten sonra Saunders’ı saldırıya kışkırtmakla suçlandı. Mahkemeye bu hafta çıkması bekleniyor.
33 yaşındaki Saunders, müebbet hapis cezası almıştı.