Eski sevgilisine, yeni sevgilisiyle ilişkiye girdiği fotoğrafını gönderince...

Bir İngiliz'in Temmuz ayında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada, sevgilisi Sarah Bramley de suçlandı. Genç kadının Lawson’a oral seks yaparken çektiği fotoğrafı, eski sevgilisine gönderdiği iddia edildi.