14 Mayıs 2018 22:01

Eski sevgilisine, yeni sevgilisiyle ilişkiye girdiği fotoğrafını gönderince...

Eski sevgilisine, yeni sevgilisiyle ilişkiye girdiği fotoğrafını gönderince...
Bir İngiliz'in Temmuz ayında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada, sevgilisi Sarah Bramley de suçlandı. Genç kadının Lawson’a oral seks yaparken çektiği fotoğrafı, eski sevgilisine gönderdiği iddia edildi.
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Geçen sene Temmuz ayında eski sevgilisi, yeni sevgilisini sokakta bıçakla öldüren Sarah Bramley, şimdi suçlamayla karşı karşıya.

İngiltere’nin Darlington bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki kadının eski sevgilisi David Saunders’a, 34 yaşındaki Michael Lawson’a oral seks yaparkenki fotoğraflarını gönderdiği iddia edildi.

Saldırıdan sonra Avustralya’ya taşınan kadın, ülkesine döndükten sonra Saunders’ı saldırıya kışkırtmakla suçlandı. Mahkemeye bu hafta çıkması bekleniyor.

33 yaşındaki Saunders, müebbet hapis cezası almıştı.

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