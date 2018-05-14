Muğla'da 30 bin TL maaşla profesyonel turist aranıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesi belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı.

Türkiye’nin En İyi İşi projesiyle, seçilecek 1 kişi, profesyonel turist olarak bölgeyi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşacak.

Turizm cenneti Muğla’da dünyaca ünlü Dalyan’a, Sarıgerme’ye, İztuzu Plajı’na, Kaunos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Ortaca Belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı. Best Job In Turkey (Türkiye’nin En İyi İşi) projesiyle, seçilecek 1 kişi, profesyonel turist olarak 1-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında 1 ay boyunca Dalyan ve Sarıgerme’yi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını www.bestjobinturkey.com projesinin Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak.

BAŞVURULAR SİTEYE

Gazete Habertürk'ün haberine göre 1 ay boyunca tüm masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve STK’lar tarafından karşılanacak olan profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin TL de maaş alacak. Başvurular 15 Mayıs-14 Temmuz arasında www.bestjobinturkey.com adresine yapılacak, 18 Temmuz’da ise Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, projeyi yapan ajans yetkilileri ve STK’lardan oluşan jüri profesyonel turisti seçecek.