35 yıldır barakada yaşıyor

Kimsesi olmayan Mustafa Bucak, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide kendi imkanlarıyla tahta ve naylondan yaptığı 8- 10 metrekarelik tek göz barakada 35 yıldır yaşıyor. Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığını belirten Bucak, çevredekilerin yardımlarıyla yaşadığını söyledi. Hayatından memnun olduğunu kaydeden Bucak, şöyle dedi:
"35 senedir ben dışarıdayım. Razıyım ben halimden, ne yapayım? Evvelki gün bir sel geldi ben dışarı gittim. Birisi şemsiye aldı geldi. Beni yukarı çıkardı."