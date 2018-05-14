14 Mayıs 2018 11:13

35 yıldır barakada yaşıyor

35 yıldır barakada yaşıyor
MALATYA'da kimsesiz Mustafa Bucak (78), 35 yıldır naylondan ve tahtadan yaptığı tek göz barakada yalnız yaşıyor.
+ A -

Paylaş

Kimsesi olmayan Mustafa Bucak, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide kendi imkanlarıyla tahta ve naylondan yaptığı 8- 10 metrekarelik tek göz barakada 35 yıldır yaşıyor. Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığını belirten Bucak, çevredekilerin yardımlarıyla yaşadığını söyledi. Hayatından memnun olduğunu kaydeden Bucak, şöyle dedi:

"35 senedir ben dışarıdayım. Razıyım ben halimden, ne yapayım? Evvelki gün bir sel geldi ben dışarı gittim. Birisi şemsiye aldı geldi. Beni yukarı çıkardı."

 

Çok Okunanlar

Yaşam