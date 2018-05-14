Otostopla Türkiye'yi gezdi, tez yazacak

Balıkesir Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Elif Omput (26), 14 kiloluk sırt çantasıyla, 6 yılda otostopla 71 ili gezdi. 26 bin kilometre yol kat eden Omput, en çok İstanbul ve Ankara plakalı sürücülerin araçlarına bindiğini söylüyor. Omput’un en kısa otostopu 3 kilometre, en uzun otostopu ise 1100 kilometre sürmüş. Sosyal medyada kendisine ‘Gezgin Kız’ diyen Omput, otostopa başlama hikâyesini ve yaşadıklarını Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'e anlattı.

‘HELLO’ DİYEREK ALIYORLAR

Aslen Mardinli olan Omput, “İlk üniversitemi okurken Rize’nin Ardeşen İlçesi’nden merkeze gitmek zorundaydım. O saatte dolmuş yoktu. Utanarak otostop yaptım, 40 dakikalık bir yoldu. Zorunlulukla başlayan otostop sonra bir tutku oldu benim için. Sürücüler beni turist zannedip ‘Hello’ diyerek araçlarına alıyor. Türk olduğumu söylediğim zaman çok şaşırıyorlar. Birçoğu da, ‘Türk kadını otostop çeker mi?’ diye soruyor” dedi.

Karadeniz, Ege, Doğu ve Güneydoğu’da her ili gezdiğini ifade eden Omput, “Güneydoğu’da ve Doğu’da otostopun ne olduğunu bilmiyorlar fakat misafirin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Beni tanrı misafiri olarak görüp evlerine davet ediyorlar. Yemek ısmarlayan oluyor. Hatta cebime harçlık koyan, otogara bırakmayı teklif eden dahi oluyor. Ben amacımın gezmek, yeni yerler ve kültürler tanımak olduğunu söyleyince hak veriyorlar. Yine de ‘Dikkatli ol kızım’ diyerek araçtan indiriyorlar” diye konuştu.

SADECE 11 KADIN SÜRÜCÜ ALMIŞ

Korkmadığını ve başına bir olay gelmediğini de kaydeden Omput, “Bana ‘Korkmuyor musun, sonun Özgecan gibi olabilir’ diyorlar. Ülkemde kötü insanlar kadar iyi insanlar da var. Özgecan otostop yapmadı ki dolmuşa bindiği için öldürüldü. Ben otobüs, dolmuş kullanmıyorum. Ya uçak ya otostop kullanıyorum. Risk var ama hiç korkum yok. Gece otostop yapmıyorum ve cebimde biber gazı dahi taşımıyorum. En ilginç olanı ise 6 yılda yüzlerce araca bindim, sadece 11 kadın sürücü beni aracına aldı” ifadesini kullandı.

OTOSTOP TEZİ YAZACAK

Diğer illeri de gezdikten sonra anılarını ‘Kadın Başına da Mümkün’ adıyla kitap haline getireceğini belirten Omput, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akademik kariyerime de otostop üzerine tez yazarak devam edeceğim. Seyahatlerimin turizm fakültesi öğrencilerine örnek olmasını isterim. 50 yıl sonra böyle bir akım olacaksa ben bu akımın kadın duayenlerinden olmak istiyorum. İleride belki otostop biter ama motosikletle Türkiye ve yurtdışı seyahatlerim devam edecek.”

POLİSLER TEBRİK ETTİ

Omput, ilginç bir anısını ise şöyle anlattı: “Muş’tan Bingöl’e giderken jandarma ve polis bizi 24 saat içerisinde en az 15 kez durdurdu ve arama yaptı. Bütün polisler, ‘Türkiye’de yer mi kalmadı, biz erkek halimizle dolaşamıyoruz, sen nasıl cesaret ediyorsun? Helal olsun’ diyerek cesaretimden dolayı tebrik etti.”