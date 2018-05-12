Rahatsız eden görüntü: Okyanusun en derin yerinde bulundu

Pet şişeler bunun büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Bir milyondan fazla hayvan plastik tüketimi yüzünden hayatlarını kaybediyor. Plastiğin içerisinde bulunan kimyasallar dolayısıyla pet şişede tüketilen bir suyun kalitesi ( pH değeri ) düşüyor. Pet şişenin doğada çözülmesi 1000 yıla kadar sürebiliyor.

Dünyada her dakika 1 milyon plastik şişe satın alınıyor. Her yıl üretilen 500 milyar plastik şişenin yarısından fazlası tek bir kullanımın ardından çevreye atılıyor; sahillere, çöp sahalarına ve denizlere karışıyor. Denizlerdeki plastik 150 milyon tondan fazla. 12 milyon ton plastiğin yüzde 60-80’i rüzgarla veya yağmurla karadan geliyor.

Okyanusun en derin noktası olan Mariana Çukuru’nun 10 bin 898 metrelik bir bölgesinde plastik torbalar bulundu. Atıklar, Yokosuka'daki Japon Yerbilimleri ve Teknoloji Ajansı (JAMSTEC) tarafından yapılan bir çalışma sırasında ortaya çıktı. ROV ismi verilen araçlar, bu alandan görüntüler topladı.

Webtekno'da yer alan habere göre bu derin noktanın 1 kilometre karelik herhangi bir bölgesinde ortalama 335 insan atığı bulmak artık mümkün.

Araştırmacılar, 1983 ila Mart 2017 yılları arasında yapılan binlerce analiz dalışı sırasında, yüzlerce yıl boyunca yok olmayacak 3.425 atık tespit ettiler. Metal, kauçuk, olta takımları, cam şişeler ve insan yapımı onlarca farklı türdeki atık da plastik olanlara eşlik ediyordu. Bu veriler sadece gözlemlenebilen atık miktarını ortaya koydu.

Önceki çalışmalarda bazı deniz canlılarının midesinde de insan atıklarının bulunduğunu ortaya çıkartmıştı. 7 ila 10 kilometrelik derinlikler arasında yaşayan 90 farklı kabuklu hayvanı inceleme altına alan bilim insanları, hayvanların bağırsaklarında naylon, poliamid, polietilen üretiminde kullanılan mikro fiber türü olan Ryon ve Lyocell gibi maddelerle birlikte çok sayıda sentetik içerik tespit etti.