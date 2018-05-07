Bodrum'da veteriner kliniğinde rezalet

CNNTÜRK - Kedilerin sahibi Ezgi Halat kedilerinin kulaklarına klinik tarafından kalıcı dövme yapıldığı iddiasında bulundu. Klinik sahibi Merve Zorlutuna ise yaşanan olayla ilgili 'Bu uygulama Bodrum Klinikleri tarafından ortak alınmış bir karar' dedi.

Ekşi Sözlük'te Ezgi Halat tarafından yapılan paylaşım hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Dişi kedilerini kısırlaştırmak için veterinere götürdüğünü ifade eden Halat klinikte yapılan elle müdahale sırasında büyük kedinin hamile olduğunun söylendiğini ancak bu durumun mümkün olmadığını şu cümlelerle anlattı: "Klinikte çalışan veteriner hekim ve daha önce görmediğim bir yardımcı vardı. Hemen muayeneye geçildi. Elle muayenede büyük olan kedimin hamile olduğunu söylediler. Bunun imkansız olduğunu söyledim ve bu konuda çok net davrandım çünkü böyle bir şey asla olmadı. Sokağa asla çıkmadıklarını ev kedisi olduklarını gözümüzden sakındığımızı tekrar tekrar söyledik."

Klinikte çalışan veterinerlerin, hayvan sahiplerinin anlattıklarını dinlemediklerini ifade eden Halat kedilerini kısırlaştırmak için kliniğe teslim ettikten sonra operasyon için beklemeye başladıklarını yazdı. Kedilerini teslim ettikten üç saat sonra kliniği arayan ancak kliniğin sahibi tarafından ters bir yanıt aldığını ifade eden kullanıcı yaşananları şu cümlelerle ifade etti:

"Birkaç saat sonra kliniği aradığımda henüz işleme başlamadıklarını söylediler. Biraz bekledim ama dayanamayıp üç saat sonra tekrar aradığımda kliniğin sahibi açtı telefonu ve programlarını kendilerinin yaptığını ve gerektiğinde bizi zaten arayacaklarını söyledi, aramamdan rahatsız olduğunu hissettim ve herhangi bir sorun çıkıp çıkmadığı konusunda endişeli olduğumu beni anlamalarını söyledim. "Sorun değil zaten birinin operasyonu bitti diğerine geçilecek. bugün alamazsınız ama gelip görebilirsiniz." cevabını aldım."

Kedimin kulağına dövme yapıldı

Ezgi Halat kliniğe gittiklerinde kedilerinin kulaklarında veteriner kliniğinin baş harflerinden oluşan 'Y V K'nın yazılı olduğunu gördüklerinde şaşırdıklarını ifade ederek yaşananları şöyle anlattı:

"Kliniğe vardık kedilerim baygınlardı, fazla rahatsız etmek istemedik fakat kulaklarında "Y V K" yazısını gördük. 'Bu ne?' dediğimizde gülerek "Dövme yaptık" dediler. Ertesi gün klinikten kedilerimizi almaya gittik. Çıkmadan önce 'Kulağındaki şeyleri silin artık' dedim gülerek, "Silemeyiz o kalıcı dövme" cevabını aldım. Bildiğiniz dövme makinesiyle hayvanların kulaklarına dövme yapılıyor yani ve ben defalarca ev kedisi dememe rağmen benim kedilerimin sokak kedisi olduğunu üstelik bir tanesinin hamile olduğunu dövme yapmaları gerektiğini çünkü birinin onları alıp tekrar ameliyat edebileceğini söylediler. Bu ve bunun gibi bir ton saçmalık dinledim ve bunları bana önceki sabah defalarca sokağa çıkmıyor bu hayvanlar dediğim insan söyledi. Dövme olayına bir çözüm bulmalarını söylediğimde aldığım cevaplar "Saf alkolle çıkarmayı deneyin, "Yıkandıkça geçer" şeklindeydi. "

Eldivensiz operasyon iddiası

Kedileri mikrop kapmasın diye isimlerinin yazılı olduğu mama kaplarını veterinere bırakan Halat yaşananların ardından mama kaplarını klinikte unuttuğunu ve almak için gittiklerinde diğer hayvanlara eldivensiz, maskesiz operasyon yapıldığını gördüklerini şu sözlerle ifade etti:

"O sinirle klinikte mama kabını unutmuşuz geri döndüğümüzde tesadüfen içeride maskesiz ve eldivensiz kısırlaştırma operasyonu yaptıklarına şahit olduk. Kızlarımız başka mama kaplarından hastalık kapmasınlar diye yanımızda götürdüğümüz mama kabı kliniğin önünde yerde duruyordu, diğer misafir köpeklerin kullanımına sunulmuş vaziyetteydi."

Olayın duyulmasının ardından klinik sahibinin kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyen Halat, klinik sahibiyle aralarında yaşananları şöyle anlattı:

""Keşke sosyal medyada rezil edeceğim seni deseydin ben çözüm bulmuştum biliyor musun?" dedi bana. "Defalarca sorduğum halde bir yanıt alamadım sizden illa tehdit mi etmeliydim?" dedi. "Kliniğime bırak kedileri" dedim daha ne diyeyim diyor. Kendisi şehir dışında kliniğe gidip dövmeci arkadaşa bırakacakmışım kedilerimi. Kliniği aradığımda "Merhem süreceğiz oksijenli suyla deneyeceğiz" falan dendi yine. bir adım yol katedilemiyor. Kalıcı çözüm bulmuş da beni süründürüyormuş herhalde. Ne yapılacağını söylemeden sinek bırakır mıyım? Whatsappkonuşmaları ortada defalarca cevapsız bırakıldım ben sormuşum havada kalmış kaç kez. Şizofren vs hakaretler arka arkaya geldi telefonda. Ben kendisine tek bir hakarette bulunmadığım halde ve en son "Hadiii hadiii" diye bağırıp telefonu kapattı. "Mahkemede görüşürüz" şeklinde bir mesaj attı şahsıma. Yalnızca yaşadıklarımı paylaştım. Başkaları yaşamasın hayvanlara gönlünüzce kafanıza eseni yapamayın diye."

Klinik sahibi iddialara yanıt verdi

Yayınlanan haberin ardından söz konusu veteriner kliniğinin sahibi Merve Zorlutuna, CNN Türk'e ulaşarak hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kedilerin hamile olmadığını sadece kısırlaştırma operasyonu yapıldığını ifade eden klinik sahibi "Ezgi Halat bize sürekli sokak hayvanlarını getiriyordu bu nedenle kedilerin sokak hayvanı olduğunu düşündük. Dövme uygulaması Bodrum Veteriner Klinikleri tarafından alınan ortak kararla yapılmıştır" dedi.

Veteriner kliniği sahibinin iddialarının tamamı şöyle:

"İddia sahibinin sürekli sokak hayvanlarını getirmesi üzerine sözü geçen kedilerin de sokak kedisi olduğunu düşündük. Eğer bir hafta içerisinde hamilelikten şüpheleniliyorsa kısırlaştırma operasyonu yapılabiliyor. “Kedinin çiftleşmiş olduğundan şüpheleniyoruz” diye söylediğimizde iddia sahibi “Kedi kapıdan ya da bacadan çıktıysa onu bilemem” dedi. Bunun üzerine biz de sokak hayvanlarına yapıldığı gibi kesik atmadık çünkü bunu etik bir davranış olarak görmüyoruz. Sokak hayvanlarına kısırlaştırma yapıldıysa işaret koyulması uygulaması Orman Bakanlığı’nın gönüllü hayvanseverlere verdiği eğitimlerden biridir. Başka bir kurum tekrar kısırlaştırılan hayvanı kesmesin diye yapılan bir uygulama bu. Bodrum Klinikleri tarafından alınan ortak kararla kulağa kesik uygulaması etik olmadığından kliniğin isminin kulağa kalıcı bir işaret olarak dövme ile yapılmasına karar verildi. Bodrum Belediyesi hekimlerinin ricası üzerine biz de bu uygulamayı başlattık. Normal olan hayvanda gebelikten şüphelendik. Göğsü büyük olan hayvan gebe değildi çünkü onun hormonal problemi vardı. Göğsü şiş olan hayvanda bu sorun yoktu zaten böyle bir durumda ameliyat yapılamaz. Eldivensiz ameliyat iddiasına inanamıyorum. Böyle bir durum olamaz zaten. İddia sahibinin erkek arkadaşı bizi görmediği için ameliyathaneye giriyor. Eldivenlerimizin rengi ten rengi bu yüzden eldivensiz olduğumuzu iddia ediyorlar. Eldivensiz ameliyat yapmamız mümkün değil. Bu iddialar ve tartışmalardan dolayı işlemlerin tamamını ücretsiz yapmış oldum. Klinik sahibi tarafından sosyal medyada konu ile ilgili olarak bilgi videosu da ekledim. Mahkeme olmayacak dava açmayı düşünmüyorum. Orta yolu bulma taraftarıyımdır. Ben çözüm bulmaya çalıştım telefonda özür diledim."