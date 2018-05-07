Makarnayı hayatınızdan çıkardıysanız...

oronto Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre; makarna kilo vermeye ve dengeli beslenmeye yardımcı oluyor. Uzmanlar "Makarna aslında diyet rutininin geçerli bir bileşeni olabilir" açıklamasında bulunduBritish Medical Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre; makarna gibi karbonhidrattan zengin besinler, zayıflama listelerindeki yasaklı yiyecekler sınıfından çıkartıldı.

Düşük glisemik indeksli beslenme programı uygulayan 2 bin 448 kişi incelendi. Araştırmada haftada ortalama üç porsiyon makarna yiyen katılımcıların kilo verdiği görüldü.

Toronto Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre; makarna kilo vermeye ve dengeli beslenmeye yardımcı oluyor. Uzmanlar "Makarna aslında diyet rutininin geçerli bir bileşeni olabilir" açıklamasında bulundu.

Araştırma yazarı Dr. John Sievenpiper'e göre; makarna tüketimi üzerine hiçbir zarar veya kilo artışı görülmedi. Aksine, makarna tüketenlerde bazı kilo kayıpları kaydedildi. Araştırmacılar, kilo vermeye yarayacak makarna miktarının henüz belirlenmediğini ve insanların zayıflamak için makarna diyetine girmesinin henüz erken olduğunu söyledi.