'Mezarlıktaki kız' gizeminde yeni gelişme

Mezar başında ağlayan kız ile konuştuğunu iddia eden Mezarlık Görevlisi Fikret Yumutkan, Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu dedi.

Çorum'un Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık Fikret Yumutkan, 26 Nisan gecesi, bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup ağladığını fark etti. Yumutkan 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördüğünü söyledi.

Mezarın üzerine "Her gece neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım. Bize not bırak" yazılı bir not kağıdı bıraktığını anlatan Yumutkan, şunları söyledi:

"O gece saat 21.00'de beni aradılar. Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu. Yüzünü tam net olarak hatırlayamıyorum. Aslında yakalardım diye düşünüyorum. Gece karanlık ve ağaçlık olması sebebiyle mezarlıkların arasına yattı mı, kaçtı mı o anda bulamadım. Belki bulurum diye birkaç mezara baktım. Fakat tüm aramama rağmen bulamadım. Ben takibimi sürdürdüm. İlerde yol bitiyor. Ağaçlık alanda kayboldu. "