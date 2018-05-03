Kadınlar sakallı erkekleri uzun süreli düşünüyor!

Yapılan yeni bir araştırmanın sonucuna göre kadınlar, kısa süreli ilişkiler için kirli sakallı erkekleri tercih ediyor ancak gür sakallı erkekleri "eş adayı" olarak görüyor.

Ozy internet sitesinde yayınlanan habere göre kadınlar, sakallı erkeklerin daha olgun ve sosyal yönden baskın olduğunu, bu nedenle uzun süreli ilişkiler ve çocuk yetiştirme konusunda daha başarılı olduğunu düşünüyor. Queensland Üniversitesi’nin araştırması, kadınların sakallı erkeklerle uzun süreli düşündüğünü ortaya koydu.

Araştırmaya göre kadınlar, tipik maskülen özelliklere sahip erkeklerle takılmayı tercih ediyor ancak sakallı erkekleri birer eş adayı olarak görüyor.

Araştırmacılar, erkekleri sakalsız, sakal uzama aşamasında ve sakallı tarzlarda fotoğrafladı. Fotoşopla yüz hatlarını daha feminen ya da maskülen olacak şekilde değiştirdi. 3 gruba ayrılan kadınlardan erkeklerin farklı hallerine 0 ila 6 arası bir puan vermeleri istendi.

Kadınların çoğu, kirli sakallı erkekleri kısa süreli ilişkiler, gür sakallı erkekleri uzun süreli ilişkiler için tercih edeceklerini belirttiler. Araştırmanın sonuçlarına göre sakal uzadıkça yüz hatlarının feminenliği kayboluyor ve yüz, feminenlik ile maskülenlik arasında tatlı bir noktaya geliyor. Yani sakal, yüz hatlarını dengeliyor.