Aslan sahibine böyle saldırdı!

Güney Afrika’da bir vahşi yaşam parkında aslanın yaşlı adama saldırısı saniye saniye görüntülendi. Vahşi bir saldırıya kurban giden adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Güney Afrika’nın Thabazimbi bölgesinde yer alan Marakele Predator Park’ının sahibi İngiliz adam Mike Hodge, kendi parkında aslanın saldırısına uğradı.

67 yaşındaki adamın saldırıya uğradığı görüntüler bir turist tarafından kameraya kaydedildi.

Bir turist tarafından kaydedilen görüntülerde, vahşi yaşam parkında görevli bir adam aslanların bulunduğu bölümden dışarı çıkmak isterken görülüyor.

O sırada kadraja giren aslan ise koşarak adama doğru gelip saldırıyor.

Turistler gözleri önünde gerçekleşen olay sonrası şoka girerken, yaşlı adama yardım etmesi için çığlıklar atıyor. Hayvanı korkutarak adamı kurtarmak isteyen görevli 3 kez ateş etmesinin ardından başarılı oldu. Hayvanın sağlık durumu ise bilinmiyor.

Hastaneye kaldırılan adı açıklanmayan adamın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.