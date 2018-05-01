Film gibi aşkları önce tez sonra belgesel oldu!

Kayserili Hulusi Topuz (69) ve ağa kızı Suna Topuz’un aşkı önce tez konusu ardından belgesel oldu.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Küçük Karamanlı köyünde fakir bir ailenin oğlu olan Hulusi Topuz, köy ağasının kızı Suna'ya âşık oldu. Suna da ona âşıktı. Ancak ağa, görüşmelerini yasakladı. Sevdiği kızla evleri karşılıklı olan Hulusi Topuz, evden eve tünel kazmaya başladı. Annesi durumu fark etti ve oğlunun delirdiğini düşündü. Topuz intihara bile kalkıştı. Askerde ise kederinden verem oldu.

Köye döndüğünde Suna'nın Adana'ya gönderildiğini öğrendi. Topuz köyü terk edip, gittiği yerde başka biriyle evlendi. Ancak Suna'yı unutamadı ve eşinden boşandı. Suna ise hiç kimseyle evlenmedi.

Aradan yıllar geçti. Köye geri dönen Hulusi, Suna'nın babasının evlenmelerine izin vermesi üzerine sevdiği kıza kavuştu.

Çiftin 4 çocukları oldu. Topuz çiftinin hikâyesi, Ankara Üniversitesi'nde tez konusu oldu. TRT, Topuz çiftinin hikâyesini belgesel yaptı.