Doğayı kirletmeyi bıraktı, doğal üretime başladı

Dersim’de Kimya Mühendisi Semra Yeşil, kendi yetiştirdiği ve kente özgü bitkilerle sabun üretimi yapmaya başladı.

Kimya Mühendisi Semra Yeşil, bir süre kimya sektöründe çalıştıktan sonra kimyasallara alerjisi olduğunu fark etti. Yeşil, bunun üzerine memleketi Dersim’e dönerek kurduğu iş yerinde kendi yetiştirdiği ve doğadan topladığı çiçeklerle doğal sabun üretmeye başladı.

Mezun olduktan sonra yapı ve tekstil kimyasalları sektöründe kimyager olarak çalıştığını belirten Semra Yeşil, “Bu süre zarfında çalışırken kimyasallara alerjim ortaya çıktı. Bunun üzerine alerjiyle nasıl baş ederimin yollarını aradım. Kitaplar okudum, eğitimlere gittim, hayat tarzımı değiştirmeye başladım. Kendi ürettiğim kozmetikleri kullanmaya başladım. Kremler yaptım, evde sabunlar ürettim. Bunları yaptıktan sonra alerjim hafiflemeye başladı. Fakat bu sefer de hayatımda bir çelişki yaşamaya başladım. Sanayi bölgesinde doğayı kirleten bir fabrikada çalışıp, evde bitkisel ürünler yapmak çelişki yarattı bende. İşi bırakmak zorunda kaldım” dedi. Memleketine dönme fikrinin hep olduğunu anlatan Yeşil, “Ama burada mesleğimi icra edebileceğim herhangi bir fabrika veya sektör olmadığı için ne yapacağımı da çok bilemiyordum. Bitkisel kozmetiklerle zaten uğraşıyorum, mesleğim de bu zaten. Niye böyle bir iş yapmıyorum diye düşünmeye başladım. Yaklaşık 9 ay önce köyde birkaç bitki yetiştirmeye başladım. Bu bitkilerden ve doğadan topladığım bitkilerle doğal ürünler, sabunlar yapmaya başladım. Zaten şehrimiz bitki çeşitliliği manasında çok zengin olduğu için hiçbir zorluk çekmedik. Şimdilik dokuz çeşit doğal sabun yapıyoruz. Bunları yaparken sadece zeytinyağını dışarıdan alıyoruz. Zeytinyağı ve buraya özgü bitkilerin harmanlamasıyla ortaya çıkmış oldu” diye konuştu.