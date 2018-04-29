Merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi'ndeki Kale Yaylası’nda geçen Cuma günü doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaş, ormanlık alanda telef olmuş bir vaşakla karşılaşınca, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, koruma altında bulunan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Vaşağın bölgeye gelen avcılar tarafından 3-4 gün önce vurulduğu ihtimali üzerinde duran ekipler, soruşturma başlattı. Ölü vaşak, incelenmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü.
29 Nisan 2018 16:11
Koruma altındaki vaşak, vurularak öldürüldü
Konya’da nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan bir vaşak, silahla vurularak öldürüldü.
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