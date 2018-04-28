İsveç köfte Türk çıktı

İsveç mutfağında, köftenin yanı sıra bir başka tanıdık isim daha var: Lahana dolma

Türkiye’de de hizmet veren bir mobilya mağazası zincirinin dünya genelinde meşhur ettiği İsveç köfte Türkiyeli çıktı. İsveç’in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İsveç köftenin tarihinin 18. yüzyılda Türkiye’ye dayandığı ve tarifinin o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’na sürgüne gönderilen Kral 12. Charles tarafından ülkesine götürüldüğü belirtildi.

Twitter’daki paylaşımda, “İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Charles’ın Türkiye’den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım” ifadelerine yer verildi.

İsveç mutfağına Türkiye’nin yaptığı tek katkı köfte de değil. İskandinav ülkesinin en sevilen yemeklerinden bir diğeri ‘kåldolmar’ da Türkiye’den çıkma. 12. Charles’ın eve dönerken yanında götürdüğü asma yapraklarıyla pişirmeye devam ettiği etli dolma, sonrasında yaprağın yerini lahananın almasıyla İsveç sofralarını süslemeye devam etti.