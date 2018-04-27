Felaketin üzerinden 32 yıl geçti: Etkisi sürüyor

AKP tarafından tüm tepkilere rağmen Sinop ve Mersin’e nükleer santraller kurulmak istenirken, 32 yıl önce Ukrayna’da gerçekleşen nükleer felaket Çernobil’den sonra bölgede kanser vakalarının arttığı saptandı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) araştırmasına göre bölgedeki her dört tiroid kanseri vakasından birinin nedeni radyasyon.

Merkezi Viyana’da olan BM Atomik Radyasyonun Bilimsel Etkileri Komitesi (UNSCEAR) Çernobil faciası konusunda yapılan farklı istatistik ve araştırmalar ışığında facianın sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Komiteye göre 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna’da yaşanan Çernobil faciasından sonra bölgede ortaya çıkan her dört tiroid kanseri vakasından birinin nedeni radyasyon. Komitee 1991-2015 yılları arasında Sovyetler Birliği, Ukrayna ve Belarus’u kapsayan bölgede yaklaşık 20 bin tiroid kanseri vakası tespit etti. Bu kanser vakalarında hastaların nükleer facianın yaşandığı dönemde 18 yaşın altında olduğu belirtildi.

Uzun vadeli sonuçlar araştırılıyor

Komite Başkanı Hans Vanmarcke yaptığı açıklamada, Çernobil kazasından sonra özellikle tiroid kanserinin çok büyük bir sorun olduğunu söyleyerek, kazanın uzun vadeli sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. UNSCEAR 1991-2005 yıllarında var olan sınırlı veriler ışığında bölgedeki tiroid kanseri sayısını 7 bin olarak tespit etmişti. Ancak bu vakaların ne kadarının radyasyonla bağlantılı olduğu bilinmiyordu.

Nükleeri ülkeye sokmayın!

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Çernobil faciasının yıldönümü sebebiyle bir açıklama yaptı. Nükleer santralların ülkeden uzak tutulması gerektiğini ifade eden Tanal şunları söyledi: “Çernobil faciası 32 yıl önce olduğu halde hala patlama alanına kimse sokulmuyor. Nükleer atıklar Türkiye’ye bırakılıyor. Atıkların tesiri 240 yıl geçmiyor. Almanya 2022’ye kadar nükleeri terk edecek. Biz ise nükleer santral üstüne nükleer santrallar kurmaya devam ediyoruz. Akkuyu ve Sinop nükleer santrallarının kurulacağı bölgeye vereceği zarardan kimse bahsetmiyor, bahsedene de izin verilmiyor. AKP bu ülkenin tarihine skandallarıyla ve yanlış kararlarıyla kazınacak. Yeni Çernobil vakaları yaşamak istemiyoruz, iktidarı halka rağmen nükleeri ülkeye sokmaması konusunda uyarıyorum. Çernobil patlamasından sonra kanser Trakya’da 2 kat, Karadeniz’de 3 kat arttı. Siyasilerin sorumsuzluğunun faturası halka mal edilmemelidir. Tüm temel hak ve özgürlüklerinin üstündeki hak yaşama hakkıdır.”

Çernobil kazası nedir?

25 ve 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna’nın kuzeyindeki Pripyat kenti yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santralı’nda 4 numaralı yüksek güçlü kanal tipi reaktörde patlama meydana geldi. Patlama gece geç saatlerde istasyonda elektrik kesintisi testi simülasyonu yapıldığı sırada meydana geldi. Denemeler sırasında kritiklik kazası yaşandı. Su buharı çok kuvvetli bir patlamaya sebep oldu ve ardından yangın çıktı. Dokuz gün boyunca devam eden yangın yukarı yönlü hava akımı yaratarak atmosfere ciddi oranda nükleer füzyon maddesi ve kül gönderdi. Atmosfere karışan radyoaktif madde Rusya’nın batısına, Türkiye’nin kuzeyine ve Avrupa’ya kadar ulaştı. Patlamanın hemen ardından başlatılan söndürme ve kurtarma çalışmaları sırasında en az 30 kişi hayatını kaybetmişti. Çernobil felaketinin günümüze kadar kaç kişinin ölümüne neden olduğuna dair kesin bilgi bulunmuyor. Uzmanlar, on binlerce kişinin radyasyon yüzünden öldüğünü tahmin ediyor.