Siverek'i çekirge sürüsü bastı

İlçeye bağlı Ortaköy, Büyüktepe ve Beşyamaç kırsal mahallelerinde, dün binlerce dönüm araziye yayılan çekirge sürüsünün ekili arazilere zarar vermemesi için mahalle halkı sırayla nöbet tutmaya başladı.

Sorunun iletilmesi üzerine Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince de bölgede ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Ekip sorumlusu Yunus Kargı, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle halkının başvurusu sonrası, Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda 10 kişilik ekiple söz konusu 3 mahallede ilaçlama çalışması başlattıklarını söyledi.

Kargı, bölgede çekirge sürülerinin istilası bitene kadar çalışmaların süreceğini kaydetti.

Mahalle halkı ise yıllardır böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını belirterek, Siverek Belediyesi ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.