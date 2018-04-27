27 Nisan 2018 03:07

Seri katil eski bir polis memuru çıktı

Seri katil eski bir polis memuru çıktı
40 yıl sonra yapılan DNA testleri sonucu, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde 12 kişiyi öldüren seri katilin eski bir polis memuru olduğu ortaya çıktı
+ A -

HABER GALERİSİ

Seri katillerin elinden bir birinden ürkütücü 10 çizim

Seri katillerin elinden bir birinden ürkütücü 10 çizim

Paylaş

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde yıllar sonra yapılan DNA testleri sonucunda, 1970 ve 80’lerde işlenen 12 cinayet, 45 tecavüz ve 100 kadar hırsızlığın sorumlusunun eski polis memuru Joseph James DeAngelo (72) olduğu anlaşıldı. ABD basınının o dönem “Golden State Katili” ismini verdiği seri katilin öldürdüğü kız çocukları ile kadınların yaşları 12 ila 41 arasında değişiyordu. Katil, son cinayetini Orange County’de işlemiş ve tecavüz ettikten sonra 18 yaşındaki bir genç kızı öldürmüştü. FBI, 2 yıl önce seri katilin yakalanmasına yardımcı olacaklara 50 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre DeAngelo, gelişmiş DNA tespiti teknikleri sayesinde 40 yıl sonra yakayı ele verdi. Tutuklanacağı istihbaratını alan emekli polisin kaçtığı öğrenildi. Auburn Journal internet sitesi, DeAngelo’nun 1979’da dükkânlardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polislikten ihraç edildiğini yazdı. DeAngelo’nun idam cezasıyla yargılanması bekleniyor.

Çok Okunanlar

Yaşam