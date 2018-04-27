Seri katil eski bir polis memuru çıktı

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde yıllar sonra yapılan DNA testleri sonucunda, 1970 ve 80’lerde işlenen 12 cinayet, 45 tecavüz ve 100 kadar hırsızlığın sorumlusunun eski polis memuru Joseph James DeAngelo (72) olduğu anlaşıldı. ABD basınının o dönem “Golden State Katili” ismini verdiği seri katilin öldürdüğü kız çocukları ile kadınların yaşları 12 ila 41 arasında değişiyordu. Katil, son cinayetini Orange County’de işlemiş ve tecavüz ettikten sonra 18 yaşındaki bir genç kızı öldürmüştü. FBI, 2 yıl önce seri katilin yakalanmasına yardımcı olacaklara 50 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre DeAngelo, gelişmiş DNA tespiti teknikleri sayesinde 40 yıl sonra yakayı ele verdi. Tutuklanacağı istihbaratını alan emekli polisin kaçtığı öğrenildi. Auburn Journal internet sitesi, DeAngelo’nun 1979’da dükkânlardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polislikten ihraç edildiğini yazdı. DeAngelo’nun idam cezasıyla yargılanması bekleniyor.