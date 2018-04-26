Fast food devinden radikal karar!

Türkiye'de de 99 restoranı bulunan Subway, uluslararası genişlemeye ve pazar payını arttırmaya odaklanarak restoran sayısı politikasını terk ediyor.

Bu doğrultuda 500 restoranın kapatılmasına karar verilirken Subway CEO'su Suzanne Greco da gelişmeyi doğruladı.



Dünyanın en yaygın fast food zincirlerinden biri olan Subway, yaklaşık 500 restoranını kapatma kararı aldı. Subway, geçen sene de 800 restoranını kapatmıştı. Subway, Türkiye'de de 99 restoranla faaliyet gösteriyor.

Şirket, kapatılan restoranların yanı sıra bazı restoranların da yerlerini değiştirecek. Subway. Son 3 yıldır, özellikle ABD'de bulunan restoran sayısını kademe kademe azaltan Subway, bunun uluslararası genişleme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor.

60 yaşındaki Subway CEO'su Suzanne Greco, en iyi lokasyonlarda var olmak istediklerini belirterek eskiden restoran sayısına odaklandıklarını ama artık pazar paylarını güçlendirmeye önem verdiklerini vurguladı.

Asıl fırsatın uluslararası genişlemede olduğunu belirten Subway yöneticileri İngiltere, Almanya, Güney Kore, Hindistan, Çin ve Meksika'da 1000 civarı restoran açacak.