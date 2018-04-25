Battaniye nasıl yıkanmalı?

Ancak cildimiz ile temas eden bu eşyaların temizliği oldukça önemlidir. Çünkü düzenli ve doğru bir şekilde temizliği yapılmayan battaniyeler, içlerinde mikrop ve çeşitli bakterileri barındırırlar. Bu da insan sağlığı açısından tehlikeli bir durumdur. Özellikle bebek battaniyeleri, temizlenmeleri konusunda ayrıca bir itina ister. Bunun sebebi ise, bebeklerin ciltlerinin ve bünyelerinin yetişkinlere oranla çok daha hassas olmasıdır. Battaniyeler, sık kullanıldıkları kış aylarında en az 2-3 kez yıkanmalıdır.

Bebek battaniyeleri, vizon battaniye gibi çeşitler de uygun şartlarda yıkandıkları takdirde sağlıklı şekilde temizlenebilirler. Battaniye çeşitleri, mümkün olduğunca kuru temizlemede yıkatılmalıdır. Ancak her zaman kuru temizleme hizmetinden yararlanılamayabilir. Bu sebeple elde ya da çamaşır makinasında yıkama gibi yöntemlere başvurulabilir. Fakat battaniye yıkama aşamasında bazı noktalara özellikle dikkat edilmesi gerekir. Çamaşır Makinesinde Battaniye Yıkama Battaniyeler makinede yıkanacaksa yıkama derecesine dikkat edilmelidir. Bu eşyalar, soğuk suda (30-35 derece) yıkanmalıdır. Eğer yünlü, pelüş, polar gibi battaniye çeşitlerinden biri yıkanacaksa, makinenin yünlü özel ayarında yıkanmalıdır.

Sentetik ve pamuklu battaniye çeşitleri ise 30-60 derece sıcaklıklarda yıkanabilir. Bunun yanında güzel kokması için yumuşatıcı da eklenebilir. Ancak bebek battaniyesi çeşitlerinin yıkanmasında kullanılan deterjanların alerji yapmayacak türden olmasına ayrıca dikkat edilmelidir. Yine kullanılan deterjanın battaniyeden iyice arındırıldığından da emin olunması şarttır. Battaniye yıkama işleminde makinenin devri 500-600 devir arasında ayarlanmalıdır. Bu battaniyelerin hasar görmesinin önüne geçer. Ayrıca battaniyeler çamaşırlığa asılmamalı, serilmelidir.

Elde Battaniye Yıkama Eğer battaniye çamaşır makinesine sığmayacak kadar büyükse, elde de yıkanabilir. Bunun için bir küvet ya da uygun büyüklükte bir kap tercih edilebilir. Yıkama sırasında kabın ya da küvetin içi 30-40 derece su ile doldurulmalıdır. Ardından deterjan eklemelidir. Yine hijyen açısından bir miktar amonyak da eklenebilir. Daha sonra battaniye suya batırılır ve 1-2 saat bekletilir. Bekletmenin ardından bir süre çitilenir. Kiri akıtılan battaniye, deterjandan tamamen arındırılana kadar durulanır ve asılmadan, uygun bir yere serilir.

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