İzmir'de faciadan dönüldü

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İzmir'in Menemen ilçesinde inşaatta kurulu bulunan kule vinç, ucundaki yük halatının kopması üzerine devrildi. Vincin öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrilmesi, olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Ancak Oral Görüş'ün yeni aldığı otomobili vincin altında kaldı. Vincin devrilme anı ise saniye saniye görüntülendi.

Geçen, 9 Nisan'da, Menemen'in 29 Ekim Mahallesi 7601 Sokak'ta meydana gelen olayda, inşaat şantiyesindeki, 55-65 metre yükseklikteki kule vinç, ucundaki yük halatının kopması üzerine devrildi. Önce bir binaya çarpan kule vinç, daha sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda vinç operatörü Eren Bulut (23) ağır yaralandı. Bir öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrilen vinç, park halindeki aracı ise hurdaya çevirdi. Vincin, öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrilmesi, olası bir faciayı önledi.