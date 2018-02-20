'Capitan'ın yürek burkan hikayesi

Yerel basında yer alan habere göre, Arjantin’de 2006 yılında ölen sahibinin mezarı başında yaşayan Capitan, yine sahibinin mezarı başında ölü bulundu.

Capitan, Arjantin’in Villa Carlos Paz kentinde yaşayan Miguel Guzman'ın köpeğiydi. Guzman'ın 12 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından evin köpeği Capitan ortadan kaybolmuştu. Aile fertlerinin ilanı vererek aradığı köpek, eve oldukça uzak olan mezarlıkta bulunmuştu.

Mezarlık Müdürü Hector Baccega, daha önce basına yaptığı açıklamada, köpeği kimsenin mezarlığa getirmediğini ifade etmiş ve Capitan’ın her gün belirli saatte Guzman’ın mezarı başına yattığını söylemişti.