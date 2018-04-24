Sevgilisinin cinsel organının kesti! Nedeni ise...

Arjantin'de bir kadın sevgilisinin cinsel organını bahçe makasıyla kesti. Kendisini polise teslim eden kadının ifadesi şoke etti.

UYURKEN BAHÇE MAKASI İLE SALDIRDI

Cordoba şehrinde yaşanan olayda, Brenda Barattini sevgilisi Sergio Fernandez'e uyuduğu sırada bahçe makasıyla saldırdı. Erkek arkadaşı Fernandez'in cinsel organını kesen kadın, ortalığı kana bulayan olay sonrası polis ve ilk yardım ekiplerine haber verdi.

YÜZDE 90'I KESİLDİ

Cinsel organının yüzde 90'ı kesildiği belirlenen Fernandez hastaneye kaldırılırken, Barattini ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL İLİŞKİ KASEDİNİ YAYINLAMIŞ

Mahkeme öncesinde olayla ilgili ifadesi ortaya çıkan 26 yaşındaki Barattini, sevgilisine neden saldırdığını şöyle açıkladı: "Sevgilimin cinsel organını kestim, çünkü ikimizin cinsel ilişki kasetini arkadaşına vermişti. Ben kendimi koruyordum."



PANİKLEYİNCE YARDIM İSTEMİŞ

Amacının Fernandez'i öldürmek olmadığını söyleyen Barattini, "Kan görünce panikledim ve yardım istedim" dedi.