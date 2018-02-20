Yarım asırlık aşk mektubu: Neden benim canımı yaktın?

Malatya’daki Alman malı bir teypten sitemkar bir aşığın mektubu, genç bir kadının fotoğrafı ve bir tutam saç çıktı.

Habertürk’ten Fedi Duru’nun haberine göre Sanat Sokağı’nda plakçılık yapan Yıldıray Akçer Kırıkkale’den bir teyp aldı.

Akçer, cihazı kontrol amacıyla açarak kullanma kılavuzunu aradı. Bu sırada teybin altında Almanca yazılmış bir mektup bulundu. Plakçı hemen mektubu tercüme ettirdi.

İsmi bilinmeyen bir Alman kadının, Türk sevgilisi Mehmet’e 2 Şubat 1969 tarihli mektubunda “Neden benim canımı yaktın? Hiç mi korkun yoktu yaptıklarından? Sen beni çok yanlış anladın. Üzülüyorum senin benden ayrılmana. Sana mutlu bir yaşam diliyorum” diye yazdığı anlaşıldı.

Kadın, mektupla birlikte fotoğrafını da göndererek “Sevgili Mehmet, bugün sana verdiğim sözü tutuyorum. Sana eski resmimi gönderiyorum. Ne yazık ki eski resimler, sakın darılma yıllar geçiyor. İkimiz de ne yazık ki yaşlanıyoruz” diye yazdı.

Mektup kağıdında ayrıca bir dudak izi, zarfta ise bir tutam saç var. Alman kadının ya da Mehmet’in akıbetleri bilinmiyor.

Akçer, “1970-72 yıllarında üretilen cihazı Kırıkkale’den bir elektronikçiden aldım. Ona da bir hurdacıdan gelmiş. Mektubu görünce hepimiz çok şaşırdık” diye konuştu.