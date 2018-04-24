'En uzun süre soğuk denizde yaşama' rekoru kırıldı

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorununun sahibi oldu.

DHA'da yer alan habere göre; Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmayı başardı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12:00'de rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan 03:11'de rekorun yeni sahibi oldu. 'Akvaryum Adam' olarak bilinen Karabay, rekoru kırmasının ardından şimdi de süreyi 23 saat 4 dakikaya çekmek için mücadele edecek.