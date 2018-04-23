Çünkü jakuzi, sıcak su sayesinde kan dolaşımını hızlandırır, kasları gevşetir ve rahatlama hissi uyandırır. Ancak jakuzilerden daha fazla nasıl verim alınacağı ve en önemlisi de jakuzili bir banyonun nasıl dekore edileceğinin bilinmesi gerekmektedir. İşte jakuzili banyolar için dekorasyon önerileri…



Dekor Ürünleri Kullanılmalı



Jakuzili banyolar, sadece duş alıp çıkmak için değildir. Bu banyolar dinlenmek, rahatlamak ve keyif almak için dizayn edilmelidir. Bu yüzden mum ışığından yararlanmak ve çok daha hoş bir ambiyans oluşturmak için çeşitli mumlar kullanılabilir. Ancak bu mumlar, olabildiğinde en güvenli yerlere yerleştirilmelidir. Bu sayede hem loş bir ortam yaratabilir hem de rahatlatıcı bir banyo dekorasyonu oluşturabilirsiniz.



Bakım Ürünleri İçin Bir Köşe Oluşturulmalı



Jakuzili banyoların olmazsa olmazlarından birisi de çeşitli bakım ürünleridir. Bu bakım ürünleri arasında; banyo tuzları, kokulu sabunlar, aromaterapi yağları ve köpükler sayılabilir. Bu ürünler sadece kişisel bakım için değil aynı zamanda banyo dekorasyon ürünü olarak da kullanılırlar ve hoş bir görüntü oluştururlar. Bu sebeple bakım ürünleri için banyonuzda özel bir köşe hazırlayabilirsiniz. Ancak bu özel köşe jakuzinizin hemen yanında yer almalıdır.



Dinlendirici Renkleri Tercih Edin



Jakuzili banyolar için belki de en önemlisi kullanılan renklerdir. Jakuzilerin bir anlamda terapi görevi gördüğünü düşünürsek, banyoda kullanılan renklerinde huzur verici ve dinlendirici olması gerekmektedir. Bu sebeple jakuzili banyolar için seçilen aksesuarların hepsi yeşil ve mavi tonlarında, huzur verici renklerden seçilmelidir. Bunun yanında pembe ve tonları da romantizmi çağrıştırır ve istenirse bu renkler de kullanılabilir.



Özel Alanlar Oluşturun



Banyonuzda jakuzi keyfi yaparken kahve içmek ya da kitap okumak isteyebilirsiniz. Ancak bunları keyifle yapabilmeniz için öncelikle bu eşyalarınız için özel alanlar oluşturmalısınız. Kahvenizi, telefonunuzu ve hatta kitabınızı koyabileceğiniz bir alan oluşturarak jakuzi keyfiniz boyunca çok daha rahat olabilirsiniz.



Bitkiler Kullanın



Eğer jakuzili banyonuz oldukça geniş bir banyoysa, yeşil bitkiler ile çok daha huzurlu hale getirebilirsiniz. Ayrıca bu bitkiler oksijen ürettikleri için banyo atmosferi çok daha ferah hale gelecektir. Ancak küçük banyolarda bitkiler havasız kalır ve yaşayamazlar. Bunun için özellikle geniş banyolar için tercih edilmelidirler.



Jakuzi modelleri ve jakuzi fiyatları hakkında bilgi almak için prestijbanyo.com’u ziyaret edebilirsiniz.