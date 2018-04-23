Çocuklarıyla oyun oynuyordu... Başına gelen şoke etti

İngiltere'de yaşayan Philip Pike, çocuklarıyla bahçede oyun oynarken güllerin içine düştü. Et yiyen bakteriyle temas eden 59 yaşındaki Philip Pike, komaya girdi.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; talihsiz adamın el ve ayak parmakları kesildi, kalçasının da bir kısmı alındı. Günlerce yaşam mücadelesi veren Pike, hayata döndü.

GÜLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Cambridgeshire'den Philip Pike, görünüşte zararsız bir yaralanmayla karşı karşıya kaldı. Bahçedeki çiçeklerin üzerine düşmesinin sonucunda oluşan ufak sıyrıkları önemsemeyen Pike'nin hayatı birden kabusa döndü.

Et yiyen bakterinin neden olduğu nekrotizan fasiit yüzünden iki hafta komada kalan Pike, yürüme kabiliyetini de kaybetti ve yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldı. Ardından yaşadığı kalp rahatsızlığı üzerine kalp pili takıldı.

Philip Pike, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: "Bahçede çocuklarla oynuyordum. Su savaşı yapıyorduk, güllerin bulunduğu yere gittim. Düştüm ancak aklıma olumsuz bir şey gelmedi. İki gün yattım ve şiddetli bir şekilde rahatsızlandım. En sonunda paniklemeye başladım çünkü nefes alamıyordum."

"BACAKLARINI VE KOLLARINI KAYBEDİYORLAR"

Philip Pike'nin eşi hemen bir ambulans çağırdı. Hastaneye götürülen adam komaya girdi, doktorlar Pike'yi hayatta tutmak için çok sayıda operasyon yaptı ve ona güçlü antibiyotikler verdi. Nihayet talihsiz adam hayata döndürüldü.

Philip Pike, "İçerden ve dışardan sizi yiyor, bu korkunç bir şey. İnsanlar bu yüzden bacaklarını ve kollarını kaybediyor. Bu yaşadıklarımdan sonra hiç kimseye böyle bir şey olmamasını dilerim" açıklamasında bulundu.

Pike, "Hayata geri döndüm, kaç kere öldüm bilmiyorum. Ama bu benim için değil eşim için korkutucuydu çünkü benimle çok fazla uğraşmak zorunda kaldı" dedi.