Umreden getirdiği zemzem suyunu mayalanması için göle döktü

DHA - Sakarya'da, umreden dönen Ebubekir Tuncer adlı kişi, "herkesin yararlanması" düşüncesiyle Sakarya'nın su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek, kendince mayalama yaptı.

Sakarya'da esnaflık yapan Ebubekir Tuncer'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ilgi çekti. 2 hafta önce umreden döndüğünü belirten Ebubekir Tuncer, elindeki bidondan Sakarya'nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'ne zemzem dökerek kendince mayalama yaptı.

Ebubekir Tuncer göl kenarında cep telefonuyla yaptığı kayıtta, "2 hafta önce umredeydim. Ziyaretime gelenler oldu, zemzem ikram ettim, hurma ikram ettim ama ulaşamadığım arkadaşlarım var. Düşündüm ki burada Sapanca Gölü'ne zemzemi döküp mayalarsam herkes zemzemden nasibini alır mı, olur mu?" diyerek yanında bulunan özel bir okulda öğretmenlik yapan Ömer Bektaş'a danıştı.

Bektaş, "Zemzemin mayalama özelliği var. Eğer zemzem bir suya dökülürse suyun miktarı ne kadar olursa olsun o suyu mayalamış olur. İlmi olarak da bir hakikat; atomlarla ilgili bir konu. Şöyle ki sıvıdaki iletkenlikten dolayı buraya dökülen zemzemin atomları bu Sapanca Gölü'ndeki bütün su damlarıyla bütünüyle iletişime geçiyor" diyerek onay verdi. Tuncer bunun üzerine suyu göle döktü.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Ebubekir Tuncer yaşanan tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Nasrettin Hoca göle yoğurt mayalarken neyi kast ediyor ve bize ne anlatmak istiyordu acaba. Hafta sonu Sapanca Gölü'ne bir miktar zemzem suyu katarak, gönlümüzdeki zenginliği ifade ederek, 'Elimizde olsa tüm Sakarya'ya zemzem ikram ederdim' demek istedim. Paylaşımım bazı arkadaşlar tarafından yerel basına da taşınarak binlerce kişiye ulaşmıştır. Hayat iyilik, paylaşım, neşeli ve insani dokunuşlarla güzelleşir. Gereksiz tartışmalara ve ayrışmalara çekmek abesle iştigaldir. Ciddi, asık suratlı insanlara dönüşmeye başladığımızın farkında mıyız? Elimizdekini paylaşmayı, birbirimizi anlamaya çalışmayı ne zaman başaracağız? İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz."

Öğretmen Ömer Bektaş ise eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada bunun bir espri olduğunu belirterek, "Eleştiri yapılsın, sorun değil. Suyla ilgili fiziki bir açıklaması lazım. Oraya bir kan döksek, gölün öbür tarafındaki bir köpek balığı olsa onun kokusunu almış oluyor. Tamamen ilmi bir konu bu. Eleştirilere cevap veririz gerekirse. Bunu bir espri olarak düşündük. Yüreğimizi, kalbimizi tüm Sakarya'ya açtık. Bizi en ağır şekilde eleştirsinler, biz teşekkür ederiz. Topluma bir güzellik olsun diye yaptık. Yoksa biz de biliyoruz Sapanca Gölü'nün zemzem olmayacağını" dedi.