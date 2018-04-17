73 yaşında okuma yazma öğreniyor

Mesut MADAN / BURDUR, (DHA)- Okuma yazma bilmediği için otobüse bile birilerine sorarak bindiğini, faturaları başkalarına okuttuğunu söyleyen Katıyürek, "Bir devlet dairesinde işim olduğunda nereye gideceğimi bilemiyordum. Şimdi az çok okuyorum" dedi.

Burdur'da oturan Cennet Katıyürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 5 Mart'ta başlatılan 'Okur-yazarlık Seferberliği' programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi'nin USO İlkokulu'nda açtığı okuryazarlık kursuna katıldı. Cennet Katıyürek, okuma yazma bilmediği için otobüse bile birilerine sorarak bindiğini anlattı.

Eve gelen faturaları başkalarına okuttuğunu söyleyen Katıyürek, "Gelen evrakı birileri okursa, öyle biliyoruz ne olduğunu. Bir devlet dairesinde işim olduğunda nereye gideceğimi bilemiyordum. Şimdi az çok okuyorum. Çok şükür. Okumak çok iyi bir şey. Hepimiz okur-yazar olalım. Kursumuz çok iyi gidiyor, katılan arkadaşlar okuma yazmayı öğrenme gayretinde. Hocamız çok iyi. Okumayan kimse kalmasın" dedi.

'YABANCI UYRUKLULAR DA KATILIYOR'

Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Akan, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı seferberlik kapsamında ilimizdeki iki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursuna il merkezinde yaklaşık 300 kursiyer katıldı. Düzenli devam eden kurslar 120 saat sürecek. Birinci kademe kurs belgesini alan kursiyerlerimizin talep etmeleri halinde ikinci kademe kurslar açılacak. Kurslarımıza Suriyeli ve Somalililer gibi yabancı uyruklular da katılıyor" diye konuştu.

'EN YAŞLISI CENNET TEYZEMİZ'

Kurs öğretmeni Ömer Kayacan da, "Kursiyerlerimiz hevesli. Şartlar yüzünden okuyamamışlar. Şimdi böyle bir imkan dolayısıyla mutlular. Sınıfımızın en yaşlısı Cennet Teyzemiz de gayretli bir öğrenci. Kısa zamanda oldukça iyi olacak" dedi.