Uyuşturucuyu sakladığı yer şoke etti

GAZİANTEP, (DHA) - Uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu doğu gişelerinde şüpheli araçları durdurarak aradı, kimlik kontrolü yaptı. Polislerin, şüphelenerek durdurduğu bir otomobilin bagajında yapılan aramada 5 çorap bulundu.

Şişkinliği ile dikkat çeken çorapların içerisine bakıldığında uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan incelemede çorapların içerisinde 2 kilo 700 gram metamfetamin isimli uyuşturucuya el konuldu. Gözaltına alınan sürücünün sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.