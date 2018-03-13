Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi skor tahmini

Spor yazarı Ahmet Çakar son zamanlarda bulunduğu skor tahminleriyle gündem olmaya devam ediyor. Ahmet Hoca'nın son bombası ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skor tahmini oldu.