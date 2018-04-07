Kılıçdaroğlu TRT'nin haberini okuyarak AKP'lilere seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'daki şeker mitinginde yaptığı konuşmada TRT'nin haberini okuyarak AKP'ye oy vermiş vatandaşlara seslendi.

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