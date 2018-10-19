Erdoğan uyuyakaldı
64 yaşına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst üste gelen seyahatlerin ardından yorgun düştü. Cumhurbaşkanı, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile birlikte yaptığı basın toplantısı sırasında uyuyakaldı.
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