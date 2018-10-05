Akşener'in evinin önünden yeni görüntü: Bir gece ansızın gelebiliriz
Meral Akşener'in evinin önüne giden MHP'li grupla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 50-60 kişilik grubun "Meral şaşırma sabrımızı taşırma", "Bir gece ansızın gelebiliriz" sloganları attığı görülüyor.
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