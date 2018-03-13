İşte Meclis'te yaşanan gergin anların görüntüleri

TBMM'de dün akşam saatlerinden bu sabaha kadar görüşülen ve kabul edilen seçim ittifakı teklifi, büyük gerginliğe neden oldu. Meclis kulisinde CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı. MHP'li vekiller CHP'li Musa Çam'a saldırmaya çalıştı.