Dursun Çiçek'ten bomba Doğu Perinçek iddiası
CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Çiçek, 1 Kasım seçimlerinde CHP-Vatan Partisi ittifakının neden sağlanamadığını açıklayarak, "Doğu Perinçek CHP listelerinden aday olmak istedi. CHP kabul etmedi" dedi
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Dursun Çiçek'ten bomba Doğu Perinçek iddiası
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