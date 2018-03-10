Mehmet Aslantuğ CNN Türk canlı yayınına neden katılmadı?
Hülya Avşar'a verdiği yanıtla son günlerin en çok kunuşulan ismi Mehmet Aslantuğ'un CNN Türk'te Murat Çelik'in programına konuk olacağı duyurulmuştu. Çelik, Aslantuğ'un yayına neden katılmadığı açıkladı. Programa Aslantuğ'un yerine Oral Çalışlar katıldı
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