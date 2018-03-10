Oylum Talu'dan şok sözler: Hıncımı almaya çalışırım

Habertürk'te Oylum Talu'nun konuğu Kezban Hatemi idi. Cinsel istismarın gündeme geldiği programda Talu, "Benim evladıma biri istismarda bulunsa, mahkeme de serbest bıraksa... Ne yapar eder hıncımı almaya çalışırım" dedi. İşte Oylum Talu'nun o sözleri: