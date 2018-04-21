Börü ve Dağ filmlerinin yapımcısından yeni film

Dağ ve Börü filmlerinin yapımcısı Alper Çağlar'ın yeni filminin anonsu sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İşte Alper Çağlar'ın yeni film projesinin anons tanıtımı.

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