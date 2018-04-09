Börü dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Börü dizisi sinemadan önce televizyonda son olarak 6 bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Börü'nün fragmanında terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz detayı dikkatlerden kaçmadı.
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