Alişan'dan Meral Akşener'e yanıt

Saray'ın gözde sanatçılarından Alişan, Habertürk'te Oylum Talu'nun programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" sözlerine cevap verdi.

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