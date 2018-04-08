Alişan'dan Meral Akşener'e yanıt
Saray'ın gözde sanatçılarından Alişan, Habertürk'te Oylum Talu'nun programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" sözlerine cevap verdi.
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