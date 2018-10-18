Gülperi'nin 6. bölüm 2. fragmanı

Gülperi dizisinin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Gülperi dizisinin yeni bölümü 19 Ekim Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle ekranlarda olacak.

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