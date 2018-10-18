Sen Anlat Karadeniz'in 27. bölüm fragmanı

Sen Anlat Karadeniz'in 27. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü 24 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'da yayınlanacak.

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