Ufak Tefek Cinayetler 38. bölüm ilk sahne

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 38. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Star TV'de yayınlanan dizinin yeni bölümü 23 Ekim Salı akşamı saat 20.00'da ekranlarda olacak.

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