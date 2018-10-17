Söz dizisi 56. bölüm fragmanı
Söz dizisi 56. bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Söz dizisinin yeni bölümü 22 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.
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