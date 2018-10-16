Gülperi 6. bölüm 1. fragmanı

Gülperi dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Gülperi dizisinin yeni bölümü 19 Ekim Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle ekranlara gelecek.

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