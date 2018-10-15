İstanbullu Gelin 58. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin'in yeni bölümü yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 58. bölüm fragmanı yayınlandı.
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