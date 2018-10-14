Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm 2. fragmanı
Sen Anlat Karadeniz dizisi 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümü 17 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.
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