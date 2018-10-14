Çarpışma Tanıtım Filmi

Show TV'nin merakla beklenen dizisi Çarpışma'nın ilk teaser'ı yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu gibi usta isimleri kadrosunda buluşturan Çapışma, Kasım ayında izleyicileri ile buluşacak.

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