Çarpışma Tanıtım Filmi
Show TV'nin merakla beklenen dizisi Çarpışma'nın ilk teaser'ı yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu gibi usta isimleri kadrosunda buluşturan Çapışma, Kasım ayında izleyicileri ile buluşacak.
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